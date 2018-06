Criança derruba estátua e pais recebem cobrança

Um casal do Kansas, nos Estados Unidos, recebeu uma cobrança de cerca de R$ 495 mil depois que seu filho de 5 anos derrubou uma estátua em um centro comunitário. Sarah Goodman, mãe do menino, disse que o acidente ocorreu no mês passado em Overland Park, quando sua família participava de uma celebração de casamento. Segundo ela, mais de uma festa estava acontecendo no local naquele dia.