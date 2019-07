Criança é encontrada morta em loteamento no Vale do Caí

Uma criança foi encontra morta no Loteamento Minha Morada, em Capela de Santana, soterrada no terreno. De acordo com a Brigada Militar, o corpo seria de um menino de aproximadamente 11 anos. O reconhecimento da vítima ainda não foi realizado, mas ele foi encaminhado para a Funerária Santa Ana e será direcionado ao Instituto Médico legal, para realizar a identificação. A Polícia Civil está investigando o caso.

Esta é a segunda tragédia no município de Capela de Santana, no Vale do Caí. Nesta semana, um policial militar teria, acidentalmente, atingido a esposa com um tiro, após confundi-la com um assaltante.

