Criança é flagrada pilotando barco e colocando em risco a vida dos passageiros

Uma criança foi flagrada pilotando um barco que faz a travessia entre Vicente de Carvalho, em Guarujá e Santos, no litoral de São Paulo. A cena chamou a atenção dos passageiros, que ficaram revoltados com a irresponsabilidade do piloto.

Segundo a passageira Rozi Camargo, durante todo o trajeto o piloto “ensinava” o menor, colocando em risco a vida das 16 pessoas que estavam a bordo. “Ele dava na mão do menino e pegava de volta, como se fosse um brinquedinho que ele estava ensinando alguém a pilotar. Sem respeito nenhum com a vida do ser humano. É falta de responsabilidade”, contou. Com medo de um possível acidente, a passageira afirma também que ainda tentou chamar a atenção do piloto sobre o assunto, mas segundo ela, o rapaz fingiu não escutá-la.

A Capitania dos Portos, responsável pela fiscalização deste serviço na região, informouque já notificou o proprietário da embarcação a comparecer na sede da Capitania para prestar esclarecimentos e que tomará as medidas cabíveis.

Comentários