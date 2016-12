Criança é internada após ser picada por um escorpião

Uma menina de dois anos foi picada por um escorpião na sede de uma entidade no Parque Guarani, em Votuporanga (SP). Segundo informações da polícia, a mãe da criança estava em uma festa de confraternização quando ouviu a criança chorar.

De acordo com o depoimento do pai da menina à polícia, ele informou que a mulher dele faz um curso de artesanato em uma das unidades da prefeitura e levou a filha até a festa de confraternização realizada nesta segunda-feira.

Segundo o relato do pai, a criança estava brincando com tubos de papelão que estavam no local quando a mãe a ouviu chorar. O escorpião foi encontrado próximo da menina. A criança foi levada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e encaminhada para um hospital, onde recebeu os primeiros atendimentos.

Segundo a assessoria de imprensa do hospital, a menina está no quarto, estável e respira sem a ajuda de aparelhos.

Comentários