Uma menina de 3 anos sobreviveu a um acidente aéreo que matou seis pessoas no Extremo Oriente da Rússia. Segundo as autoridades da região, as vítimas estavam em avião de passageiros L-410 Turbolet que caiu durante o pouso na região de Khabarovsk, próximo ao aeroporto de Nelkan. A menina está em condição estável no hospital local.

Deixe seu comentário: