Um menino de 3 anos ficou preso dentro de uma agência bancária, em Brasília, na noite de terça-feira (12). O menino estava com a mãe e teria corrido para dentro do banco depois que a mãe já havia saído. Como eram 21h, a porta travou automaticamente. Os bombeiros e a Polícia Militar foram chamados pela mãe da criança às 21h10min. Às 21h15min o menino já estava com os pais.