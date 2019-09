Criança leva granada encontrada em campo militar para escola na Suécia

Após encontrar uma granada em um campo de tiro militar na Suécia, uma criança preocupou os colegas e professores de uma escola infantil levando o artefato explosivo para a aula. As informações foram divulgadas por autoridades locais na manhã desta quarta-feira (11). O incidente ocorreu na cidade de Kristianstad.

De acordo com relatos, um professor notou o objeto na mão do menino e conseguiu retirá-lo antes que uma tragédia pudesse acontecer. As autoridades descobriram que a granada era de Rinkaby, localidade a 12 quilômetros da instituição.

