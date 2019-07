Um menino de 8 anos morreu após ser empurrado deliberadamente junto com sua mãe nesta segunda (29) na frente de um trem na estação central de Frankfurt. O agressor, um homem de 40 anos de origem africana, tentou fugir, mas foi detido pela polícia. Ele teria tentado também empurrar outra pessoa nos trilhos. A polícia afirmou que as vítimas não tinham relacionamento algum com o suspeito.