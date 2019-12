Notas Mundo Criança morre ao tentar salvar cachorro de incêndio

5 de dezembro de 2019

Um menino de 1 ano e 10 meses morreu, no estado americano do Arkansas (EUA), depois de tentar resgatar seu cachorro de um incêndio na própria casa, no último sábado (30). Loki Sharp já havia saído da casa com a família quando voltou para salvar o cãozinho, de 6 meses, que também morreu. Ele faria 2 anos no dia 3 de janeiro.

