Um menino de 9 anos morreu em Santa Maria, na Região Central do Estado, após um muro cair sobre ele. A vítima brincava com outras crianças na calçada da rua José de Alencar com a Duque de Caxias quando ocorreu a tragédia. O menino se pendurou na estrutura, que desabou, de acordo com informações da Brigada Militar. Outras crianças tiveram ferimentos leves e passam bem.

Deixe seu comentário: