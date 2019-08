Um menino de 5 anos do Estado americano da Flórida ligou para o telefone da polícia americana – o famoso 911 – para dizer que estava com fome e queria uma pizza. Como resposta, ele recebeu uma lição sobre a finalidade do número de emergência, mas não ficou passando vontade. Três policiais foram à casa no subúrbio de Orlando para verificar se estava tudo bem com a criança.

