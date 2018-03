Um menino de 8 anos perfurou o peito em uma grade no domingo (18), no Sítio Juá, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Familiares da criança disseram que ela foi pular um muro e acabou caindo sobre uma grade pontiaguda. O estado de saúde da criança não foi informado.

Deixe seu comentário: