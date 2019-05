Criança que foi jogada pela mãe do quinto andar recebeu alta em São Paulo

A menina de 3 anos que foi jogada da janela do 5º andar do prédio em que morava, no Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo, teve alta do hospital na quarta-feira (29). Ela estava internada no Instituto da Criança, no Hospital das Clínicas, região central da cidade.

A mãe, Fernanda Fernandes, está em quadro estável e no quarto, no mesmo hospital. A principal suspeita da polícia é de que a mãe teve um surto, cortou a tela de proteção da janela e jogou a filha. Em seguida, ela ateou fogo nas cortinas do apartamento e pulou.

A criança sobreviveu ao cair sobre um carro. Ela caiu sobre o para-brisa do veículo, que ficou estilhaçado. Para o motorista “foi um milagre”.

“Tenho um sentimento de felicidade de ver a menina tão bem depois de uma cena tão chocante. É uma coisa inacreditável”, disse Carlos Alberto Agili Júnior.

“Foi um milagre. A menina está bem. Se você ver o meu carro como ficou não dá para falar que a menina está tão bem assim.”

O homem estava chegando do supermercado com a esposa quando a criança caiu sobre seu carro. “Quando estávamos chegando em casa, no minuto que fui guardar o carro em nossa vaga a menina caiu”, afirmou.

“Pensei que fosse uma cadeira, qualquer coisa, menos uma pessoa. Não deu para ver. Assim que ela caiu no vidro o corpo voou uns dois metros para cima. Ela quicou igual uma bola. Quando ela caiu no chão, ela ficou desacordada uns três segundos. Ela abriu os olhos e veio em direção a mim. Fiquei com tanto medo. Nunca vi uma cena assim. Minha esposa, que é cadeirante, pegou ela no colo mostrou uns vídeos infantis, começou a conversar, e ela não sentia nenhuma dor.”

Segundo o motorista, ele viu quando a mãe de menina se debruçou na janela do apartamento.

“A mãe estava tentando pular em seguida. Fiz o máximo, tentei convencer para que ela não pulasse. Falava coisas sem nexo, ela estava com problemas psiquiátricos. Entrei na viagem dela, e ela começou a se acalmar mais ou menos.”

O morador disse que a mãe morava no condomínio há três meses e teria se separado do marido. A avó da criança deverá depor para dizer se a filha sofria de problemas psiquiátricos.

O caso ocorreu na madrugada de sexta-feira (24) na Avenida Corifeu de Azevedo Marques.

Mãe indiciada

A mãe foi indiciada pela Polícia Civil pelo crime de tentativa de homicídio e incêndio. Com a decretação da prisão pela Justiça, ela será presa após ter alta médica e sair do hospital.

De acordo com a polícia, a mulher ainda ateou fogo nas cortinas do imóvel. Os bombeiros foram chamados para apagar o incêndio e tentar socorrê-la. Eles contaram que arrombaram a porta e tentaram resgatar a mulher, que estava armada com duas facas e se jogou, conforme registraram imagens gravadas por celular.

O pai da menina não mora na residência, e estaria separado da mãe da criança. Segundo policiais, a mulher registrou um boletim de ocorrência contra o homem por violência doméstica e ameaça.

Deixe seu comentário: