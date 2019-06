Crianças brasileiras morrem em deslizamento de pedras, na Cordilheira dos Andes, no Chile

Mais uma tragédia envolveu brasileiros no Chile. Nesta segunda-feira (3), duas crianças passeavam com os pais em Cajón del Maipo, na Cordilheira dos Andes, quando ocorreu um deslizamento de pedras, atingindo as meninas, de três e sete anos. A mais nova morreu no local e a mais velha foi levada ao hospital, mas não resistiu. No último mês, seis turistas brasileiros também faleceram na capital chilena, Santiago, por inalação de gás tóxico.

Informações preliminares apontam que as vítimas seriam primas e, junto dos pais e de outros turistas, elas passeavam no reservatório de El Yeso, na estrada El Volcán, dentro de um ônibus que teria sido atingido pelas pedras.

Nas redes sociais, moradores locais afirmam que é irresponsabilidade das empresas levar turistas para o local nesta época do ano. “Operadores de turismo irresponsáveis. O Embalse el Yeso no inverno não é um lugar para turistas”, escreveu um homem, e complementou: “Tours da morte”. Outra internauta pediu atenção das autoridades à situação: “Resultados que devem alertar as autoridades sobre a má condução do turismo nessa zona”.

