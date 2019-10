Crianças conseguem fugir pela janela de casa que pegava fogo em Santa Catarina. Mãe é suspeita e foi presa

Três crianças escaparam de um incêndio na cidade de Guatambu, no Oeste de Santa Catarina, na madrugada deste domingo (13). Segundo a PM (Polícia Militar), um dos menores quebrou uma janela da casa e ajudou os irmãos a fugirem do local. O caso está sendo investigado, porém a suspeita inicial é de que a mãe ateou fogo enquanto estava com os filhos.

Por volta de 3h, um homem se dirigiu até uma base da Polícia Militar de Guatambu e avisou sobre um incêndio em uma casa e sobre a presença de pessoas dentro do imóvel. Os policiais acionaram os Bombeiros Militares via rádio, que também foram até o local.

Havia quatro pessoas dentro da residência em chamas: uma mulher e três crianças, de acordo com o registro do caso feito pela PM. Todos conseguiram escapar e não tiveram ferimentos graves, porém ficaram intoxicados pela fumaça. Socorristas encaminharam os irmãos até o hospital para atendimento.

Mãe é suspeita de incendiar a casa

No local, os policiais prenderam a mãe por suspeita de incendiar a casa. Uma das crianças relatou à PM que eles teriam sido proibidos por ela de deixar a residência. Um dos filhos conseguiu quebrar uma das janelas e todos conseguiram escapar a tempo.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita foi presa em flagrante. A mulher foi inicialmente levada para a delegacia de Polícia Civil de Chapecó, que atende os casos de Guatambu durante os plantões de fim de semana. Na manhã deste domingo, ela foi levada para o presídio de Chapecó.

Pai das crianças foi chamado e está com crianças

A Polícia Civil informou que o pai das crianças foi chamado por vizinhos até o local do incêndio ainda de madrugada e ficou com elas após a mãe ser presa.

A ocorrência será investigada a partir desta segunda-feira (14) pela polícia de Guatambu. A mulher também deve passar por audiência de custódia na Justiça.

Segundo os bombeiros, o incêndio atingiu dois imóveis de madeira da rua Antônio Dal Piva, de aproximadamente 70 metros quadrados no total. As casas foram completamente destruídas. As autoridades relataram que 10 mil litros de água foram usados para conter as chamas. As informações são da RedeTV!.