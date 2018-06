Crianças do Brasil são separadas dos pais nos Estados Unidos

Os irmãos brasileiros de 8, 10 e 17 anos chegaram ao abrigo para menores em Tucson, no Arizona, nos Estados Unidos, na manhã do dia 29 de maio. Assustados, choravam sem saber onde estava a mãe, com quem haviam cruzado a fronteira do México com os EUA. Apreendidos, eles passaram a fazer parte da estatística mais cruel do governo de Donald Trump, a de famílias de imigrantes separadas em razão da política de “tolerância zero” do presidente.

Nas seis semanas entre os dias 19 de abril e 31 de maio, 1.995 menores foram enviados para centros como o que recebeu os três irmãos, enquanto seus pais ou guardiões eram encarcerados em prisões federais. A separação pode durar meses, marcados por incerteza e medo.

Na sexta-feira, 17 dias depois de sua chegada ao abrigo Estrella del Norte, os três irmãos conseguiram conversar pela primeira vez por telefone com a mãe, que está em um centro de detenção na cidade de Eloy, a 90 quilômetros de Tucson.

Segundo o Consulado do Brasil em Los Angeles, o contato foi feito a pedido da cônsul-honorária do Brasil no Arizona, Rosilani Novaes, que visitou os menores depois de se encontrar com Jaene. Durante a visita, as crianças disseram que estavam sendo bem tratadas, de acordo com informações dadas pelo consulado.

No dia 30 de maio, outros quatro brasileiros chegaram ao Estrella del Norte. Um tinha 14 anos e os demais, 17 anos. No dia 24 deste mês, um deles fará 18 anos e será transferido para um centro de detenção para adultos. Ele cruzou a fronteira desacompanhado e o consulado em Los Angeles conseguiu entrar em contato com sua mãe no Brasil. A mãe de outro brasileiro de 17 anos está detida no Texas, enquanto os pais dos outros dois ainda não foram localizados.

Número crescente

Antar Davidson, filho de brasileiros nascido na Califórnia, que trabalhou durante quatro meses no centro Estrella del Norte, disse ao jornal O Estado de S.Paulo que nas últimas semanas, houve um número crescente de menores que haviam sido separados dos pais na fronteira, que chegavam ao abrigo sem saber o que aconteceria no futuro.

“O que era uma situação transitória passou a ficar cada vez mais permanente, com uma equipe que não estava preparada para lidar com a situação”, disse Davidson, que lembrou que antes dos sete menores que chegaram nos dias 29 e 30, o Estrella del Norte nunca havia recebidos brasileiros.

Além do trauma da separação, eles enfrentaram a barreira da língua, já que as aulas no abrigo são em espanhol, língua da maioria dos imigrantes que chega aos EUA. Davidson disse que era o único funcionário do centro que falava português.

Em declarações ao jornal Los Angeles Times, a porta-voz da ONG que administra o abrigo disse que tradutores são contratados para casos como os dos brasileiros. “Nossa equipe tem grande experiência em lidar com essa população”, disse Cindy Casares. “Temos padrões elevados.”

Com o agravamento da crise econômica, cresceu o número de brasileiros que entram nos EUA de maneira clandestina pela fronteira com o México e muitos fazem o trajeto com os filhos. Entidades de defesa de direitos humanos condenam a política de “tolerância zero” e sustentam que ela pode causar danos psicológicos irreversíveis nos menores e em seus pais.

Em maio, um hondurenho de 39 anos cometeu suicídio em uma prisão do Texas depois de ter sido separado da mulher e de seu filho de 3 anos, de acordo com reportagem doWashington Post. Grande parte dos imigrantes da América Central foge da violência e das gangues que tentam cooptar crianças e jovens.

Até mesmo integrantes do Partido Republicano se declaram desconfortáveis com a prática. “Não queremos crianças separadas de seus pais”, disse o presidente da Câmara dos Deputados, Paul Ryan. O secretário de Justiça, Jeff Sessions, afirmou que a “tolerância zero” serve para desestimular a entrada de adultos com menores. “Se você está contrabandeando uma criança, nós vamos processá-lo e a criança será separada de você, como exige a lei”, disse.

