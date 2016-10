Crianças do Projeto MIM se apresentam pela primeira vez na Festa Nacional da Música

A estreia da Orquestra da Cidadania, formada por crianças e adolescentes do bairro Bom Jesus, em Porto Alegre, ocorre no dia 12 de outubro dentro da programação da Festa Nacional da Música. Os jovens músicos vão se apresentar durante o Palco Festa da Música – Atlântida, que vai reunir shows das bandas Papas da Língua, Rock de Galpão, Bidê ou Balde, entre outros.

Os músicos da Orquestra são atendidos pela ONG Movimento por uma Infância Melhor (MIM) e iniciaram no mundo das notas e acordes em janeiro deste ano. São 42 integrantes que estudam violão, flauta, teclado e percussão. O projeto musical foi viabilizado por meio da Lei da Solidariedade com o patrocínio da Vivo.

A Orquestra foi fundada com o objetivo de desenvolver cognitivo, emocional e socialmente as crianças e adolescentes que vivem em um bairro carente de Porto Alegre. Muito além da técnica musical, o projeto quer elevar a autoestima e ajudar a estreitar os laços familiares e comunitários dos pequenos.

Para sua estreia nos palcos, o grupo preparou uma série de canções populares brasileiras para apresentar ao público.

Mais sobre o MIM – O Movimento por uma Infância Melhor (MIM) tenta, todos os dias, tornar a vida de mais de 100 crianças melhor e mais feliz no bairro Bom Jesus. Os pequenos frequentam a ONG no turno inverso ao da escola. O atendimento existe desde 2006 de maneira gratuita para os moradores do bairro. O MIM, além de proporcionar atividades extraclasse como esporte e dança, mantém um programa de apadrinhamento afetivo, oficina de panificação para os familiares das crianças e aulas de reforço escolar.

Festa Nacional da Música – Marcada pela diversidade de estilos, a Festa Nacional da Música promove, de 9 a 19 de outubro, a integração de artistas de todo Brasil e dos mais variados gêneros musicais. Do rock ao samba, do funk ao forró, do rap ao sertanejo, da MPB à música clássica, o clima é de descontração e intercâmbio cultural junto a personalidades de renome do mercado da música, como empresários, produtores e representantes de gravadoras. Shows espontâneos, parcerias improvisadas, jam sessions e debates importantes acerca da indústria fonográfica brasileira dão o tom do evento.

Cidade da Música – Neste ano, o maior encontro da música brasileira irá tomar conta das ruas de Porto Alegre em uma programação aberta ao público e especialmente voltada a artistas regionais e locais: a Cidade da Música. Realizada de 9 a 15 de outubro como uma espécie de aquecimento para as atrações já tradicionais, as atividades serão gratuitas e passarão pelos principais pontos da capital gaúcha, como parques, praças, estações de trem, cinemas e teatros.

Comentários