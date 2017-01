Crianças e adolescentes com deformidade facial terão cirurgia gratuita bancada pelo BNDES

Cerca de 200 crianças e adolescentes com fissuras labiopalatinas que residem no Rio Grande do Norte serão beneficiadas com cirurgias gratuitas, financiadas por um programa social ligado ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

A iniciativa é desenvolvida em parceria com a ONG Operação Sorriso Brasil e a empresa de energia eólica Voltalia S.A. O custo total dessa etapa é estimado em 1,5 milhão de reais.

Com 35 anos de atuação, a Operação Sorriso reúne profissionais de 60 países. Em 35 anos de atuação, já transformou a vida de quase 250 mil portadores de deformidades faciais, especialmente o lábio leporino e a fenda palatina.

Comentários