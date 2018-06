Crianças feridas transferidas aos EUA

Seis crianças guatemaltecas feridas por após a erupção do vulcão de Fogo partiram nesta quinta-feira (7) no avião da Força Aérea dos Estados Unidos para um hospital do Estado do Texas. A aeronave, um C-17, voou para o Hospital Shriners para Crianças em Galveston, onde os menores já recebem cuidados no centro pediátrico para queimaduras, que tem reconhecimento mundial.

