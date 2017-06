Duas crianças foram encontradas vivas nesta terça-feira (13) nos escombros de um prédio de sete andares que desmoronou em uma área residencial de Nairóbi, capital do Quênia, informaram serviços de resgate quase 24 horas após o desastre. A Cruz Vermelha do Quênia disse que as duas crianças foram resgatadas do entulho com um intervalo de poucos minutos.