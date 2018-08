Crimes contra a vida mantiveram a tendência de queda no Rio Grande do Sul nos sete primeiros meses de 2018

Entre janeiro e julho deste ano, os crimes contra a vida mantiveram a tendência de queda no Rio Grande do Sul, em comparação com o mesmo período de 2017. Os dados estatísticos da criminalidade foram divulgados nesta sexta-feira (10) pela Secretaria da Segurança Pública e mostram uma redução de 28,2% nos índices de latrocínio e 24,5% nos homicídios.

Em Porto Alegre, as ocorrências de homicídio doloso diminuíram 21,2% e as de latrocínio, 20%. A redução do número de vítimas fatais nos indicadores de homicídio doloso também se manteve, chegando a 23,7% no Estado e 16,2% na Capital – um total de 426 mortes a menos no RS, e 67 vítimas a menos em Porto Alegre, em comparação aos sete primeiros meses de 2017.

Para o secretário Cezar Schirmer, os dados positivos refletem o trabalho conjunto entre as forças policiais e também da parceria com a iniciativa privada. “O trabalho em parceria com os municípios, através do Sistema de Segurança Integrada (SIM), e o reforço no efetivo das instituições vinculadas estão possibilitando que tenhamos êxito na redução da criminalidade. Em geral, os índices estão apresentando queda em todo o Estado”, salientou.

Ao todo, 17 indicadores são analisados. Eles representam os crimes de maior potencial ofensivo contra a vida e contra o patrimônio. No âmbito estadual, estelionato, roubo de bancos e estupro de mulheres registraram aumento de 0,7%, 7,5% e 4,4%, respectivamente.

Confira, abaixo, a relação completa dos indicadores do Estado: homicídio doloso: -24,5%; latrocínio: -28,2%; furtos: -11,1%; abigeato: -27,7%; furto de veículo: -15%; roubos: -21,5%; roubo de veículo: -7,9%; estelionato: 0,7; furto de bancos: -29,3%; roubo de bancos: 7,5%; furto de comércio: -18,2%; roubo de comércio: -29,1%; roubo de usuários de transporte coletivo: -50,7%; roubo de profissionais de transporte coletivo: -34,5%; ameaça contra mulheres: -4,4%; lesão corporal contra mulheres: -5,2%; estupro de mulheres: 4,4%.

Os indicadores criminais estão disponíveis no site da Secretaria da Segurança Pública: www.ssp.rs.gov.br.

Anuário da Polícia Civil

O Anuário 2017 da Polícia Civil foi lançado nesta sexta com um balanço de operações e números de atuação contra crimes no Rio Grande do Sul. A publicação também apresenta informações sobre a estrutura da instituição, o efetivo policial e investimentos realizados ao longo do ano passado.

Entre os resultados, destacam-se o número de operações, 952 no total, representando aumento de 45% em relação ao ano anterior; a elucidação de homicídios, que chegou a 80%; de latrocínios, com índice de 84%; de crimes sexuais, alcançando 94%; e os resultados de combate à lavagem de dinheiro, que apreendeu mais de R$ 67,5 milhões em bens. O anuário ainda traz dados sobre projetos, programas e planejamento estratégico da corporação.

Conforme o chefe de Polícia, Emerson Wendt, os focos de atuação da polícia em 2017 foram o combate à lavagem de dinheiro e a descapitalização do crime organizado.

