Crimes da Rua Arvoredo e enchente de 1941 são destacados no projeto Mês a Mês na História

“Um abril para nunca esquecer”. Esse é o tema central da exposição de abril do projeto do Mês a Mês na História. A promoção é do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. A mostra acontece entre os dias 04 e 29 de abril, no segundo andar do Memorial do RS (Praça da Alfândega), na Sala Múltiplos Usos. A entrada é franca.

A exposição traz imagens de Porto Alegre no período da enchente de 1941, que desabrigou quase 70 mil pessoas (um quarto da população da época). Também expõe decretos do Interventor Federal Cordeiro de Farias com medidas de proteção e socorro às vítimas diante da situação de calamidade pública.

Entre 1863 e 1864 os crimes da Rua Arvoredo assombraram a provinciana capital do Rio Grande do Sul. O episódio gerou muitas reapropriações e reescrituras ao longo dos anos. A mostra traz parte dos Autos do Processo, cujos réus são José Ramos e Carlos Rathmann.

E também o Livro do Rol de Culpados do Cartório do Juizado de Execuções Criminais de Porto Alegre, com a condenação de Catharina Palse e de José Ramos – preso em 19 de abril de 1864. Eles foram considerados responsáveis pela morte de nove vítimas, com o auxílio do açougueiro alemão Carlos Gottlieb Claussner, que mais tarde se tornaria mais uma das vítimas desse crime.

O projeto Mês a Mês na História valoriza e incentiva a leitura de fontes primárias com a exposição de documentos originais do acervo do AHRS relacionados a contextos e assuntos importantes, com conteúdos de interesse da comunidade, que revelam um conhecimento inestimável sobre a História do Rio Grande do Sul e do Brasil. O desconhecimento desse material, mesmo entre o público erudito, torna esse acervo invisível e incapaz de cumprir sua utilidade como vestígios materiais da existência dos homens em vários tempos e lugares.

Mês a Mês na História – Um abril para nunca esquecer

De 04 a 29 de abril; de terça a sábado (10h às 18h), domingo e feriado (13 h às 17 h)

Memorial do Rio Grande do Sul – Sala Múltiplos Usos (2º andar)

Praça da Alfândega – Centro Histórico de Porto Alegre

Entrada franca

