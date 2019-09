Criminoso de atentado com fogo em ônibus de Canoas é preso

Nesta sexta-feira (31), policiais civis da Delegacia de Homicídios de Canoas, juntamente com o 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em uma operação nomeada como Hefesto, prenderam o criminoso suspeito de ter ateado fogo ao ônibus de empresa de transporte na estação Mathias Velho. O homem de 24 anos, conforme as investigações, é o executor do crime. Segundo as autoridades, o suspeito foi achado escondido numa casa no bairro Rio Branco e assumiu a participação no crime, inclusive contando detalhes do ato criminoso. Ele possui antecedentes por lesão, roubo a veículo, roubo a pedestre. Seus comparsas são investigados por ao menos 14 tentativas de homicídios decorrentes deste fato.

Ainda segundo as autoridades, o fato decorre de uma atitude isolada de alguns indivíduos da região do bairro Rio Branco, pertencentes a um pequeno grupo criminoso que tinham como objetivo chamar a atenção da polícia para um grupo rival, instalado no bairro Mathias Velho.

O diretor da 2ª Delegacia de Polícia Metropolitana, Delegado Regional Mário souza, afirmou que “as ações contra o crime de homicídios são prioridade na região” e que “a resposta deve ser a mais rápida possível para não permitir-se a impunidade.” Além disso, destacou que “o grave crime do ônibus homicídios não poderia ficar impune”.