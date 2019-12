Polícia Criminoso é preso após colidir veículo roubado contra ponto de táxi na Região Metropolitana

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

Homem fugiu de abordagem da PRF na Freeway Foto: PRF/Divulgação Ponto de táxi em Gravataí (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na madrugada desta quarta-feira (18), um criminoso que estava em um carro roubado e colidiu o veículo contra um ponto de táxi em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Durante uma operação na Freeway, os policiais deram ordem de parada ao homem, que conduzia uma Duster. Ele não obedeceu e iniciou uma fuga. O bandido saiu da rodovia e seguiu em alta velocidade pelas ruas de Gravataí, onde perdeu o controle do veículo e colidiu contra o ponto de táxi. O homem sofreu lesões leves.

Ao realizarem a vistoria no veículo, os agentes descobriram que ele havia sido roubado e estava com as placas clonadas. O criminoso tem antecedentes por receptação.

