Um supermercado foi assaltado por criminosos no sábado (10) em Palmares do Sul, no Litoral Norte gaúcho. Conforme a Brigada Militar, cinco bandidos invadiram o local. Os ladrões agrediram funcionários e clientes e roubaram mercadorias e o dinheiro dos caixas do estabelecimento. Ninguém foi preso.

