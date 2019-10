Criminosos armados invadem empresa e explodem caixa eletrônico em Serafina Corrêa

Um grupo de cinco a seis homens, armados e encapuzados, invadiram uma empresa na madrugada desta terça-feira (1º) para roubar dinheiro de caixas eletrônicos do Banco do Brasil instalados no prédio da BRF S/A, na área central de Serafina Corrêa. O grupo usava toucas e pelo menos um deles estava com uma máscara de palhaço.

O ataque aconteceu por volta das 3h. A ação durou cerca de três minutos, segundo a polícia. Pelo menos 700 funcionários atuavam na empresa no momento do crime. Depois, os assaltantes fugiram em direção a Guaporé.

De acordo com a Brigada Militar (BM), os criminosos renderam dois vigilantes na guarita de acesso à empresa e os mantiveram detidos até que terminasse o assalto. Enquanto isso, dois dos assaltantes se dirigiram até os caixas, que ficam a cerca de 50 metros da entrada, e explodiram um dos equipamentos. Ainda não há informação da quantidade de dinheiro levado no ataque. “Como hoje é dia de pagamento, os criminosos devem ter levado uma quantia considerável do equipamento”, acredita o comandante da Brigada Militar no município, tenente Paulo César do Nascimento.

