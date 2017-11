Ao menos cinco bandidos armados roubaram, na tarde desta terça-feira (21), uma agência do banco Sicredi, em Santana da Boa Vista, na região Sul do Estado. Quatro funcionários, feitos reféns durante a fuga dos criminosos, foram liberados em uma estrada no acesso a Encruzilhada do Sul. Ninguém ficou ferido.

A polícia faz buscas na localidade. Até o momento ninguém foi preso. A quantia roubada não foi informada.

Deixe seu comentário: