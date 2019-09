Criminosos assaltam agência bancária em Faxinalzinho

Um grupo com pelo menos 5 criminosos assaltou, no final da manhã desta segunda-feira (9), uma agência do Banrisul, em Faxinalzinho, cerca de 430 km de Porto Alegre. De acordo com informações preliminares, os bandidos, que estavam fortemente armados, realizaram disparos dentro do local e contra o posto da Brigada Militar do município.

A quadrilha fugiu em um Volkswagen SpaceFox, roubado em Erechim, com direção a Santa Catarina. O grupo levou dois reféns: uma vigilante do banco e o gerente. Uma quantia de dinheiro ainda não divulgada foi levada do local.

No início da tarde, policiais do BPChoque encontraram parte do grupo criminoso no interior de um caminhão na estrada. Com eles, foram apreendidas armas calibre 38 e fuzis, além de dinheiro.

Deixe seu comentário: