Criminosos assaltam loja de celulares

Dois homens armados assaltaram uma loja de celulares em um shopping de Porto Alegre, no início da tarde dessa segunda-feira. No momento do crime, não havia clientes na loja. Ninguém ficou ferido. De acordo com a Brigada Militar, eles entraram tranquilamente na loja, por volta das 12h, renderam os funcionários, pegaram os celulares e saíram rapidamente. Ninguém ficou ferido na ação.