Criminosos atacaram com explosivos uma agência bancária em Farroupilha, na Serra Gaúcha

Criminosos fortemente armados atacaram com explosivos uma agência do Banrisul, em Farroupilha, na Serra Gaúcha, na madrugada deste sábado (21). Dois caixas eletrônicos do banco, situado na rua Vêneto, no bairro Nova Vicenza, foram detonados. Uma câmera de monitoramento do município foi derrubada a tiros. Não foi divulgado se o grupo levou alguma quantia dos terminais eletrônicos. Testemunhas disseram que os bandidos usaram toucas ninjas e coletes balísticos, além de portarem armas longas. Os ladrões fugiram pela ERS 453. A Polícia Civil investiga o caso. Ninguém foi preso.

Furto de fios

Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio das Concessionárias e os Serviços Delegados do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) deflagraram, na noite de ça-feira (17), mais uma etapa da Operação Metal, que combate o furto e a receptação de fios, cabos de cobre e baterias estacionárias. A ação ocorreu em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Três criminosos foram presos por furto qualificado, receptação qualificada e formação de quadrilha. Eles foram flagrados furtando equipamentos na rua Emiliana Pereira. Também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão na casa dos bandidos, que vinham sendo investigados pela prática de furtos qualificados nas cidades de Guaíba, Eldorado do Sul, Viamão, Porto Alegre e Charqueadas.

Foram apreendidas duas baterias estacionárias, ferramentas e uniformes de uma empresa de telefonia. O delegado Luciano Dias Peringer ressaltou que a Polícia Civil intensificará o combate aos receptadores desses materiais “visto que os mesmos acarretam imenso prejuízo às empresas vítimas do furto e para toda a sociedade, que fica desamparada do serviço”.

Ladrão de cargas

Agentes da Delegacia de Repressão ao Roubo e Furto de Cargas do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prenderam, na semana passada, em Porto Alegre, um ladrão de cargas que estava foragido desde dezembro de 2016.

Segundo a Polícia Civil, o criminoso possui antecedentes por porte ilegal de arma, receptação e roubo de cargas. O indivíduo é suspeito de participado de recentes assaltos a transportadoras na Zona Norte da Capital gaúcha. Após diversas tentativas, os policiais da delegacia especializada conseguiram efetivar a ordem judicial de encarceramento do ladrão, que estava utilizando um documento de identidade falso.

O delegado Alexandre Luiz Fleck ressaltou que se trata de uma prisão importante, já que o indivíduo é um criminoso contumaz e de difícil captura.

Deixe seu comentário: