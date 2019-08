Criminosos atiram e colocam fogo em ônibus no bairro Mário Quintana, em Porto Alegre

Por volta das 21h deste domingo (4), criminosos atacaram e atearam fogo em um ônibus no bairro Mário Quintana, na zona norte de Porto Alegre. Conforme a Brigada Militar (BM), três homens em um carro abordaram o coletivo e atiraram contra o veículo. Em seguida, eles teriam embarcado e colocado fogo no ônibus.

Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o ônibus incendiado atendia a linha A62 – Alimentadora Wenceslau Fontoura. Por causa do ataque, quatro linhas foram recolhidas à garagem e tiveram os serviços suspensos. São as linhas 659 – Ingá, 662 – Rubem Berta, 661 – Leopoldina, e B02 Leopoldina/Aeroporto/Indústrias. Já a linha 494 – Rubem Berta/Protásio teve o terminal alterado para o Beco da Fumaça.

Os suspeitos e a motivação do ataque ainda são desconhecidos. De acordo com a BM, ninguém ficou ferido durante a ação. As linhas serão normalizadas nesta segunda-feira (5).

Após ônibus incendiado, linhas devem normalizar nesta segunda https://t.co/XsPeSVkBf6 — Porto Alegre (@Prefeitura_POA) August 5, 2019

