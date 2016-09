Criminosos deixam explosivo em agência bancária na Serra Gaúcha

Criminosos quebraram o vidro de uma agência do Banrisul em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, na madrugada desta terça-feira (27), e tentaram explodir um caixa eletrônico. No entanto, a dinamite usada na ação não explodiu e o bando fugiu do local deixando o artefato dentro do banco.

Moradores da região acionaram a Brigada Militar, que isolou o local. O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) removeu o explosivo. Ninguém foi preso e nada foi roubado.

