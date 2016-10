Criminosos encapuzados fazem cordão humano com reféns e assaltam agência em Bom Retiro do Sul, no Vale do Taquari

Bandidos encapuzados e armados com fuzis aproveitaram que pessoas estavam na rua fazendo campanha eleitoral em Bom Retiro do Sul, no Vale do Taquari, e fizeram um cordão humano com os reféns para assaltar um banco nesta madrugada (01). Os criminosos atacaram uma agência do Bradesco, explodiram dois caixas eletrônicos e fugiram levando uma quantia não revelada. A Brigada Militar conseguiu libertar os reféns e entrou em confronto com os assaltantes. Ninguém ficou ferido e o grupo fugiu.

