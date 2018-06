Criminosos estão usando perfis falsos na internet para oferecer isenção de multas e venda de Carteiras Nacionais de Habilitação

Criminosos estão usando perfis falsos nas redes sociais para aplicar golpes oferecendo serviços do Detran-TO (Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins). Segundo o próprio órgão, os golpistas oferecem isenção de multas, retirada de pontos da carteira, liberação de veículos com 50% de descontos, venda de carros e de CNHs (Carteiras Nacionais de Habilitação). As informações são do portal de notícias G1.

Diálogo

Segundo o Detran, o criminoso começa o diálogo explicando que os serviços já estão prontos e o valor cobrado já está na conta. Nesse momento, ele engana a vítima e finge que a confundiu com outra pessoa. Essa primeira mensagem funciona como uma “isca” e atrai a vítima, que começa a conversar com o suposto agente de trânsito em busca de soluções de problemas iguais aos que os criminosos dizem resolver.

Contato

O departamento alerta que não envia mensagens pela rede social para nenhum usuário do sistema e orienta que se alguém receber mensagens, deve entrar em contato no número 3218-3018.

O departamento informou que o Serviço de Inteligência do órgão tem investigado os casos. Para praticar os crimes, os golpistas usam chips de operadoras de telefonias com o código do Tocantins (63). Mas, a suspeita é que eles sejam de outros estados ou estejam cumprindo pena em presídios. A Polícia Civil também investiga os casos.

Agente

Em abril deste ano, o portal de notícias G1 mostrou o caso de um agente do Detran que teve a foto usada por criminosos. A imagem do servidor servia para dar credibilidade ao criminoso.

De acordo com o Detran, o crime se tornou comum no Tocantins e fez várias vítimas desde o começo deste ano.

Valor pago

O capitão Geraldo Magela, gerente de fiscalização e segurança do Detran, alertou que a prática é um crime e quem cai nele também pode ser penalizado financeiramente, perdendo o valor pago. “É preciso desconfiar quando há alguém oferecendo facilidades. O cidadão tem que ficar esperto e se entrar nisso estará sendo enganado e pode estar cometendo o crime também. Se for um servidor público, ele poderá responder por corrupção ativa”, alertou.

