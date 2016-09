Criminosos explodem agência bancária e deixam município gaúcho sem energia elétrica

Criminosos atacaram uma agência do Banco do Brasil com explosivos na madrugada desta terça-feira (06) em Nova Alvorada, no Nordeste do Rio Grande do Sul. Os bandidos invadiram o banco e tentaram explodir o cofre. Os assaltantes ainda causaram um blecaute no município para realizar a ação, segundo a Brigada Militar.

Apesar do estrago, os bandidos não conseguiram levar o dinheiro. Na fuga, eles trocaram tiros com policiais que estavam de folga. Não houve feridos e ninguém foi preso.

