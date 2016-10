Criminosos explodem agência bancária e fazem reféns na Região Centro-Sul do Estado

A agência do Sicredi em Cerro Grande do Sul, na Região Centro-Sul do Estado, foi atacada com explosivos por criminosos no início da madrugada deste sábado (08). Os ladrões invadiram o local e colocaram dinamites nos caixas eletrônicos.

Duas pessoas que passavam pelo banco foram feitas reféns pelos bandidos, que efetuaram disparos durante a fuga. Ninguém ficou ferido. O prédio onde localiza-se a agência ficou destruído. A quantia roubada não foi divulgada. A polícia faz buscas na região.

Comentários