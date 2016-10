Criminosos explodem agência bancária em Capão Novo, no Litoral Norte do Estado

Bandidos explodiram dois caixas eletrônicos de uma agência do Banrisul em Capão Novo, no Litoral Norte do Estado, na madrugada deste sábado (15). O banco fica ao lado de um posto da Brigada Militar. Na fuga, os assaltantes espalharam miguelitos pelas ruas. O veículo utilizado pelos criminosos foi encontrado incendiado. Não foi revelado a quantia roubada. A polícia encontrou munição de fuzil no chão da agência.

