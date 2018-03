Ao menos cinco homens fortemente armados invadiram uma agência do Banco do Brasil localizada em Três Palmeiras e fizeram uma espécie de cordão humano com pessoas feitas reféns. O assalto aconteceu por volta das 10 horas da manhã desta sexta-feira (2). Os criminosos conseguiram roubar os caixas, mas a polícia não revelou a quantia levada.

Deixe seu comentário: