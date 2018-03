Uma agência do Banco do Brasil foi alvo de criminosos na madrugada deste sábado (03) em Taquari, no Vale do Taquari. O grupo de assaltantes fez um cordão humano com moradores, impedindo o efetivo da Brigada Militar de reagir, por volta das 1h40min. Eles utilizaram explosivos e fugiram com o dinheiro dos caixas eletrônicos. De acordo com a polícia, tiros foram dados para o alto com fuzis. Ninguém ficou ferido. Os bandidos fugiram em um veículo Polo de cor branca. A polícia faz buscas pela região.

Deixe seu comentário: