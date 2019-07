Vídeo: criminosos fazem cordão humano durante assalto em Santa Cruz do Sul

No início da tarde desta segunda-feira (01) uma agência bancária do Sicredi em Monte Alverne, interior de Santa Cruz do Sul foi assaltada, relatos afirmam ainda que os criminosos chegaram a fazer um cordão humano com funcionários e clientes do banco. Informações preliminares indicam que os bandidos estavam armados com fuzis e fugiram em um Ônix e em um Gol prata, em direção a Venâncio Aires. Cerca de 20 pessoas fizeram parte do cordão.

Com uma duração de mais de 10 minutos os assaltante chegaram, até mesmo, levar dois reféns, os mesmos foram libertados no caminho. Além de trocar tiros com a polícia os criminosos colocaram fogo no Ônix em uma ponte próximo a localidade e seguiram no Gol.

Veja o vídeo que circula nas redes sociais:

