Criminosos fortemente armados explodem agência bancária e fazem cordão humano no Vale do Taquari

Bandidos fortemente armados explodiram cinco caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil em Pouso Novo, no Vale do Taquari, no início da madrugada deste sábado (08). Eles quebraram a porta de vidro para invadir o banco.

Dez moradores da região foram feitos reféns e obrigados a fazer um cordão humano em frente à instituição financeira para evitar a chegada da polícia, facilitando a ação dos criminosos.

Durante a fuga, os ladrões, que estariam portando fuzis, atiraram contra uma viatura e contra o posto da Brigada Militar no município para evitar perseguição. Ninguém ficou ferido.

A quantia roubada não foi divulgada. A quadrilha também tentou explodir a agência do Sicredi, que fica perto do Banco do Brasil.