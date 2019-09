Criminosos furtam cabos e deixam emissora de rádio sem sinal em Venâncio Aires

A Rádio Venâncio Aires (RVA), localizada em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, foi alvo de criminosos mais uma vez. Na madrugada desta segunda-feira (9), os cabos da torre de transmissão da emissora foram furtados, deixando a rádio sem sinal de difusão. O problema foi resolvido cerca de 7 horas depois do crime e a RVA voltou a ser transmitida durante a tarde. O mesmo crime havia sido cometido há cerca de duas semanas.

Com isso, o Sindicato das Empresas de Rádio e TV do RS (SindiRádio) manifestou total apoio à Rádio Venâncio Aires, bem como o repúdio às ações criminosas que vêm acontecendo com o local. Confira parte da nota emitida pela SindiRádio:

“Acompanhamos o grave cenário que se instaura no Estado, com nossas emissoras no foco deste tipo de crime e, ainda, somos surpreendidos pela repetição destes atos, com intervalo de tempo que causa prejuízos ainda maiores às empresas de comunicação. O SindiRádio, diante da sua missão de representatividade perante a radiodifusão do RS, reitera seu apoio total à Rádio Venâncio Aires e solicita aos órgãos de segurança suas atenções redobradas na prevenção e combate destes crimes que também afetam diretamente o direito à informação de toda a sociedade.”

Deixe seu comentário: