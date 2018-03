Criminosos incendeiam mais de 50 veículos e atacam prédios públicos no Ceará

O Ceará registrou uma nova sequência de ataques criminosos contra prédios públicos e ônibus durante a madrugada deste domingo (25). Em um dos casos, bandidos incendiaram mais de 50 veículos que haviam sido apreendidos pela polícia e estavam em um terreno no prédio da Secretaria da Infraestrutura do município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Pelo menos cinco ônibus foram completamente destruídos ao longo do sábado (25) e na madrugada deste domingo em Fortaleza, capital do Estado. Homens atiraram contra o prédio da Secretaria de Justiça na madrugada de sábado, no bairro Aldeota. Três deles morreram em confronto com a polícia após o ataque. Ainda na madrugada deste domingo, criminosos usaram bombas caseiras para incendiar um dos blocos da Regional IV, no bairro Serrinha.

Bandidos arremessaram uma bomba incendiária contra o prédio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança de Sobral, na Região Norte do Estado. O Juizado Especial Cível e Criminal, no bairro Itaperi, também foi atacado a tiros na madrugada. Duas antenas de telefonia foram danificadas por criminosos no bairro Jardim Iracema e na avenida Maestro Lisboa, no bairro José Alencar.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social confirmou os ataques e informou que “determinou o reforço no policiamento, inclusive com apoio de helicópteros da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas”. Até o momento, três suspeitos foram presos com galões de gasolina.

Os ataques no Ceará, realizados por facções criminosas que atuam no Estado, seriam motivados pela intenção das autoridades de instalar bloqueadores de telefone celular nos presídios cearenses.

Veículos