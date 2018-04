Duas mulheres e um homem foram mortos a tiros, no início da noite de domingo (01), na Vila Tamanca, no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste de Porto Alegre. Conforme a Polícia Civil, quatro criminosos invadiram duas residências e dispararam diversas vezes contra as vítimas.

O triplo homicídio teria relação com o tráfico de drogas na região. Pelo menos duas vítimas tinham antecedentes criminais. Ninguém foi preso. O caso está sendo investigado.

