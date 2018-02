Criminosos invadem três agências bancárias em município na Região Central do Estado

Três agências bancárias foram invadidas por pelo menos quatro criminosos no município de Mata, na Região Central do Rio Grande do Sul, na madrugada desta quinta-feira (01).

Segundo informações da Polícia Civil, as agências do Banrisul e do Banco do Brasil foram atacadas com explosivos. Já o Sicredi foi arrombado com um machado. Os bandidos não conseguiram roubar dinheiro de nenhum dos bancos.

Durante a fuga, a quadrilha espalhou miguelitos para furar os pneus das viaturas da Brigada Militar e colocou pedras nas ruas. Ninguém foi preso. Buscas estão sendo feitas na região.

Na madrugada de quarta-feira (31), foram registrados ataques a bancos em Lindolfo Collor, no Vale do Sinos; São Jorge, na Região Nordeste do RS; e Canudos do Vale, no Vale do Taquari.

Deixe seu comentário: