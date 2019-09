Criminosos mortos em confronto com a Brigada Militar após assalto ao Banrisul em Santana da Boa Vista são identificados

Os dois criminosos mortos pela Brigada Militar na madrugada deste domingo (1º) foram identificados. Trata-se de Eder Juliano Guntzel, 37 anos, e Márcio Soares Rodrigues, 34 anos. Eles faziam parte da quadrilha que assaltou uma agência do Banrisul em Santana da Boa Vista, no Sul do Estado, na última sexta-feira (30).

Segundo informações preliminares da BM, eles trocaram tiros por volta da 00h30, perto da BR-392. Nenhum policial ficou ferido na ação. Dos que restam, um já havia sido preso e o outro segue sendo procurado.

O assalto

Quatro criminosos armados assaltaram uma agência do Banrisul na manhã de sexta-feira (30), por volta de 10h45, no município de Santana da Boa Vista, na região da Campanha. Com toucas ninjas, luvas e roupas pretas, eles mantiveram as vítimas, entre funcionários e clientes, como escudo humano na frente do banco.

Os criminosos levaram três pessoas como reféns. Elas foram deixadas em uma estrada de chão batido no interior do município. A quadrilha levou uma funcionária, responsável pela limpeza da agência, e dois clientes, entre eles o agricultor Francisco Domingues.

Ocorreu um intenso tiroteio e, durante a fuga, uma das viaturas utilizadas pela Brigada Militar para atender à ocorrência foi alvejada. Outro carro da BM teve um dos pneus traseiros estourados porque passou em cima de miguelitos deixados pelo grupo. Os assaltantes fugiram. As perseguições continuaram até o confronto da madrugada de domingo. No carro usado pelos criminosos teria sido encontrada uma sacola com dinheiro, que pode ser parte do valor roubado.