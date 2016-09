Criminosos rendem funcionários de posto de combustíveis e explodem caixa eletrônico em Terra de Areia

Criminosos renderam os funcionários de um posto de combustíveis e explodiram um caixa eletrônico do Banrisul localizado dentro da loja de conveniência do estabelecimento, na madrugada desta quarta-feira (14), em Terra de Areia, no Litoral Norte.

Os trabalhadores foram trancados em uma sala. De acordo com a Brigada Militar, quatro bandidos participaram da ação. Os delinquentes fugiram. A quantia roubada não foi divulgada. Ninguém se feriu.

