Criminosos roubam carros de transportadora em Porto Alegre

Assaltantes roubaram quatro veículos da transportadora Gabardo, no bairro Anchieta, zona norte de Porto Alegre, na madrugada desta quinta-feira (15). Os criminosos romperam uma grade da sede da empresa, renderam e agrediram dois vigias e roubaram quatro carros novos em Porto Alegre. O assalto ocorreu por volta das 2h30, quando a quadrilha conseguiu acessar o local, situado na avenida Fernando Ferrari, após quatro deles entortarem as grades, entrarem no pátio da empresa e fazerem dois vigilantes reféns.

Os automóveis integram um lote que seria exportado para o Uruguai. Após o roubo dos quatro veículos, que ainda não estavam emplacados, a quadrilha fugiu em direção a Canoas, na Região Metropolitana da capital. Mais tarde, por volta das 3h40, dois Volkswagen Voyage foram encontrados abandonados no bairro Berto Círio, em Nova Santa Rita. Nesta manhã, um terceiro veículo, uma caminhonete Saveiro, foi encontrada sem rodas no bairro Igara, em Canoas.

A Brigada Militar (BM) suspeita que os carros foram abandonados por pane seca, já que os veículos zero quilômetro costumam ter pouco combustível no tanque. Uma Saveiro ainda não foi localizada. A Polícia Civil vai investigar o caso. Imagens de câmeras de monitoramento da transportadora e do entorno serão analisadas pelos agentes.

Conforme um dos vigias rendidos, a mesma transportadora já havia sido alvo de ladrões na semana passada. Na ocasião, criminosos romperam as grades e levaram estepes de veículos que estavam no pátio.

Deixe seu comentário: