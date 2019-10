Criminosos roubam terminal de cargas de empresa aérea no Aeroporto Galeão, no Rio

Criminosos armados com fuzis e pistolas roubaram o terminal da Latam, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (19).

De acordo com a Polícia Civil, os bandidos chegaram em três carros e fugiram do local levando, pelo menos, dois caminhões. Segundo funcionários, toda pessoa que chega ao terminal é submetida a revista, assim como a mala dos veículos. No entanto, as armas dos criminosos estavam dentro dos carros, ao lado dos passageiros.

Dentro do terminal e sob a mira de armas, os funcionários foram mantidos reféns e obrigados a deitar no chão. Segundo eles, a todo instante os bandidos eram hostis e faziam ameaças.

Policiais da DRFC (Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas) foram acionados. Ainda não foi informado o que foi levado. Em nota, a Polícia Civil disse que depoimentos estão sendo tomados e diligências realizadas. A Latam informou que está colaborando com as autoridades responsáveis nas investigações.

Terminal já havia sido roubado

Em abril do ano passado, três homens invadiram o terminal de cargas do aeroporto e roubaram celulares de última geração.

A carga foi levada de galpão da Gol para a comunidade da Maré, conforme registrado pelo dispositivo de segurança dos aparelhos. A Polícia não conseguiu recuperar a carga. O lote roubado era de aparelhos Samsung Galaxy S9, que na época ainda não havia sido lançado no Rio, e foi avaliado em R$ 3,4 milhões.