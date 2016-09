Criminosos são presos após roubarem loja na avenida Azenha, em Porto Alegre

Três bandidos foram presos na noite desta segunda-feira (5) após roubarem a Lojas Pompéia na avenida Azenha.

Com eles foram encontrados um revólver calibre 38, um simulacro de pistola, R$ 349,00, um rádio comunicador na frequência da Brigada Militar e uma lista de frequências de rádio com todas as redes da BM da capital e Vale do Sinos.

Os criminosos utilizaram na ação um veículo Fiat Palio de propriedade da mãe de um dos indivíduos.

De acordo com os brigadianos do 1°Batalhão de Polícia Militar, que prenderam os criminosos, e do 17° Batalhão de Polícia Militar, que atende o município de Gravataí, os presos nesta ocorrência são responsáveis por mais de 35 roubos a estabelecimentos comerciais em Gravataí, Cachoeirinha, Canoas e Porto Alegre, e já teriam sido reconhecidos por diversas vítimas.

